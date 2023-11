Königslutter. Marco Vassalli und Matthias Wengler musizieren an diesem Abend. Wo Sie Karten für den Liederabend bekommen, lesen Sie hier.

Die Propstei Königslutter veranstaltet am Sonnabend, 18. November, um 18 Uhr einen Liederabend in der Stadtkirche. Auf dem Programm steht Franz Schuberts letzter Liederzyklus „Schwanengesang“, entstanden in Schuberts Todesjahr 1828. Es musizieren Marco Vassalli (Bariton) und Propsteikantor Matthias Wengler (Klavier), wie die Propstei mitteilt.

Über 600 Lieder hat Schubert komponiert. Sie brachten eine ganz neue Musiksprache mit sich: Dichtung, Gesang und Begleitung standen gleichberechtigt nebeneinander, so auch im „Schwanengesang“.

Eröffnet wird der Liederabend mit Vertonungen aus Johann Wolfgang von Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, unter anderem mit den Gesängen des Harfners. Für diesen Liederabend sind Tickets für 20 Euro, beziehungsweise 10 Euro für Schüler und Studenten, im Vorverkauf in der Buchhandlung Kolbe – Sarinas Bücher- und Spieleparadies sowie unter www.coramclassic.de erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 17.30 Uhr.

