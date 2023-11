Helmstedt. Zusammen mit Vertretern des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelte Landrat Gerhard Radeck Spenden für dessen Arbeit.

Bärbel Brzezinsky lässt sich nicht lange bitten und steckt Münzen in die Spendendose. „Finde ich gut“, sagt sie und meint die Spendensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Neumärker Straße. Am Dienstagvormittag nahmen daran Landrat Gerhard Radeck, Helmstedts erster stellvertretender Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Diedrich, André Lindner als Kreisgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Und Michael Gendt, der Vorsitzende des Kreisgruppe Braunschweig im Reservistenverband Niedersachsen. Zwei Stunden lang baten sie am Herzog-Julius-Denkmal um Spenden, aus Sicht von Landrat Gerhard Radeck notwendig.