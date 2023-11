Schöningen. Einer aufmerksamen Zeugin fiel eine stark schwankende Frau auf, die sich ins Auto setzte und losfuhr. Sie alarmierte die Polizei.

Mit 2,7 Promille ist eine Autofahrerin am Montagabend in Schöningen aufgefallen. Einer Zeugin hatte die 27 Jahre alte Frau auf dem Gelände einer Tankstelle an der Helmstedter Straße beobachtet und gegen 21.19 Uhr die Polizei gerufen. Die 27-jährige Schöningerin lief demnach schwankend und mit einem alkoholischen Getränk in der Hand zu ihrem Auto, stieg ein und fuhr davon.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte die 27 Jahre alte Frau kurze Zeit später vor ihrer Wohnung antreffen, als sie gerade aus ihrem PKW ausstieg, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Beamten stellten deutliche Ausfallerscheinungen und einen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann den Wert von insgesamt 2,7 Promille bei der 27-Jährigen.

Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde durch einen approbierten Arzt im Helmstedter Klinikum entnommen. Des Weiteren wurde ihr die Weiterfahrt untersagt sowie Führerschein und Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Die junge Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

red