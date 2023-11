Helmstedt. Vor einem Jahr stand das Café vor dem Aus. Ursache war die Explosion der Kosten. Dieses Jahr belastet die Rückzahlung von Corona-Hilfen.

Es läuft im Café Förster in der Neumärker Straße. Die Tische im Erdgeschoss sind besetzt, die Menschen unterhalten sich angeregt oder genießen einfach eine kleine Auszeit. Nichts deutet darauf hin, dass die alte Instanz vor einem Jahr knapp am Aus vorbeigeschrammt ist. Und doch waren die Tische auch damals gut besetzt. Wie also steht es um die Konditorei Café Förster? Diese Frage stellten wir Hans-Georg Schmidt, der das Geschick des traditionellen Hauses mit seiner Frau Cornelia Kunkel-Schmidt, der Urenkelin des Gründerehepaares Anna und Otto Förster, leitet. Alles gut? Nicht ganz.