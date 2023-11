Wendhausen. Rauch im Kral Essehof, A2-Unfall bei Wendhausen, falscher Alarm in Heim – innerhalb einer Stunde gab es für die Feuerwehr viel zu tun.

Die Feuerwehren der Gemeinde Lehre sind am Sonntag innerhalb einer Stunde zu drei unterschiedlichen Einsätzen gerufen worden. Die Serie begann um 13.13 Uhr mit einem Einsatz für die Feuerwehr in Lehre. In einem Alten- und Pflegeheim löste ein Bewohner die Brandmeldeanlage aus, indem er den Druckknopfmelder drückte, obwohl es kein Feuer gab. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich anschließend auf die Kontrolle des Melders und das Zurücksetzen der ausgelösten Brandmeldeanlage. „Zur Unterstützung kam noch das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Königslutter hinzu, da die Drehleiter der Feuerwehr Lehre sich zurzeit in der Wartung befindet“, berichtet ein Sprecher.

Nur kurze Zeit später – um 13.52 Uhr – wurden die Feuerwehren Essehof, Essenrode, Lehre und Wendhausen mit dem Einsatzstichwort „Feuer 2 – unklare Rauchentwicklung“ alarmiert. Im Wald, im Bereich des sogenannten Krals Essehof, stieg Rauch auf. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte ein Lagerfeuer auf dem Kral-Gelände, das außerhalb der eigentlichen Feuerstelle brannte. Die Feuerwehr stieg über eine Multifunktionsleiter in das Gelände ein und löschte das Feuer mit einer Kübelspritze. Auch hier war die Drehleiter aus Königslutter zur Unterstützung alarmiert worden.

Noch während des Einsatzes folgte um 14.11 Uhr der nächste Alarm für die Feuerwehr Wendhausen. Auf der Autobahn 2 kam es in Fahrtrichtung Berlin zu einem internistischen Notfall, wodurch ein Auto in die Leitplanke fuhr. Die Kräfte aus Wendhausen sicherten die Unfallstelle ab, damit der Rettungsdienst gefahrlos die Versorgung des Patienten sicherstellen konnte.

red