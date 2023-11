Helmstedt. Die gebürtige Helmstedterin und heutige NRW-Ministerin Josefine Paul blickte im Helmstedter Rathaus auf den 9. November zurück.

Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 und der Öffnung der innerdeutschen Grenze verlor Helmstedt seine Bedeutung als größter Ost-West-Übergang in Europa. Doch die Erinnerung an die 28 Jahre währende deutsch-deutsche Teilung ist der Kreisstadt bis heute Verpflichtung. Mit der gebürtigen Helmstedterin und amtierenden Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Josefine Paul, gewann die Stadt eine besondere Festrednerin für ihren Empfang anlässlich des deutschen Schicksalstages.