Lehre Eröffnung Karnevalssession 2023/24 am 11.11.23 um 11.11 Uhr im Ratssaal in Lehre; Machübergabe an die Karnevalisten: die stellvertretende Gemeindebürgermeisterin Edelgard Hahn (rechts) übergibt den Rathausschlüssen und die stellvertretende Lehrsche Ortsbürgermeisterin Diana Siedentopf die Gemeindekasse an die neue Obrigkeit Wolfgang Rockar, den Präsidenten des Karnevalvereins Lehre. Foto: Dirk Fochler © Dirk Fochler | Dirk Fochler