Helmstedt. Für ein Tourismus-Magazin, ein Tragluftdach in Schöningen, das Café im Brunnentheater und weitere Projekte gibt es Leader-Fördergeld.

Insgesamt sechs Projekten erteilten die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ den Zuschlag für eine Förderung: So soll in Jerxheim die Entwicklung eines Erlebnisbauernhofes mit Hofcafé, Hofladen mit Lernort und Seminarangebot bezuschusst werden, für das Gebiet des Naturparks Elm-Lappwald einschließlich der Asse und der Stadt Wolfenbüttel soll in Kooperation ein Naherholungs- und Tourismus-Magazin an den Start gebracht werden. Geld soll es zudem für ein Tragluftdach an der Tennisclubanlage in Schöningen geben sowie für den Bau eines Schutzdaches am Gemeindezentrum der Christuskirche in Schöningen. Finanziell gefördert werden soll zudem die Sanierung des Theatercafés im Brunnentheater Helmstedt und das Waldbad Birkerteich in Helmstedt darf sich über einen Zuschuss für zehn Paarbänke/Waldsofas freuen.