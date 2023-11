Helmstedt. Die Leserwahl zu den Menschen des Jahres Helmstedt 2023 ist gestartet. Eine Woche lang können Sie Ihre Stimme abgeben. So geht es.

Jetzt wird es spannend: Ab sofort können Sie abstimmen, wer Helmstedterin oder Helmstedter des Jahres 2023 werden soll. In den vergangenen Tagen haben wir die fünf diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Sie stehen stellvertretend für so viele im Landkreis Helmstedt, die Einsatz zeigen und sich engagieren und ohne die so vieles nicht möglich wäre.