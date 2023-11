Lehre. Am Sonntag wird die Parforcehorn-Bläsergruppe Wolfsburg den Gottesdienst in Lehre musikalisch begleiten. Was daran besonders ist.

Jagdlicher Brauchtum in der Kirche: Zur Hubertusmesse lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode ein. Nach drei Jahren Pause findet am Sonntag, 12. November, eine Hubertusmesse in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Lehre statt. Beginn der Messe ist um 17 Uhr.