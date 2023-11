Lehre. Die Gemeinde soll in Flechtorf Möglichkeiten zur baulichen Erweiterung im Einzelhandel am westlichen Ortsrand unterbinden.

Der für die Raumordnung zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) erhöht den Druck auf Verwaltung und Kommunalpolitik der Einheitsgemeinde Lehre. Die Kommune soll endlich in ihrem Ortsteil Flechtorf Möglichkeiten zur baulichen Erweiterung im dortigen Einzelhandelsgebiet am westlichen Ortsrand unterbinden. Geschieht das nicht, wird sich der Regionalverband gegen die bauliche Erweiterung des Aldi-Marktes in der Ortschaft Lehre stemmen.