Essehof. Der Essehofer Ortsrat und der Klima-Ausschuss des Rates der Gemeinde Lehre geben grünes Licht für das Baugebiet am Uhlenbusch.

Seit sechs Jahren wird über das Uhlenbusch-Neubaugebiet diskutiert, seit vier Jahren läuft das entsprechende planungsrechtliche Verfahren. Nun ist ein Ende in Sicht, und östlich von Essehof können neue Wohngebäude entstehen. Sowohl der Essehofer Ortsrat am Montag als auch am Dienstag der Klima-Ausschuss des Rates der Gemeinde Lehre empfahlen, den vorliegenden, aktualisierten Uhlenbusch-Bebauungsplan als Satzung zu beschließen.