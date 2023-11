Jerxheim. Elvira Tornau musste nach der Insolvenz des Pflegeheimbetreibers das Haus am Heeseberg verlassen. Und wie geht es ihr jetzt?

Das Telefon summt und vibriert. Elvira Tornau ist am Apparat. „Ich hatte doch versprochen, dass ich mich nach meinem Umzug melde.“ Ja, das hatte sie. Nun löste sie ihr Versprechen ein. Elvira Tornau lebte mehr als zehn Jahre im Haus am Heeseberg in Jerxheim. Nach einem Schlaganfall konnte die heute 68-Jährige nicht mehr allein in ihrer Wohnung bleiben und zog in die Pflegeeinrichtung um. Die Insolvenz von Betreiber Dorea sowie die Schließung des Hauses war für sie eine böse Überraschung.