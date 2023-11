Helmstedt/Mühlheim-Ruhr. Alexander Wiegand verhalf etwa 130 Menschen zur Flucht aus der DDR. Seine Geschichte ist Teil eines Brettspiels für junge Leute.

Der 9. November 1989 war für Alexander Wiegand aus Mülheim an der Ruhr ein Festtag, der Fall der Berliner Mauer. Der heute 82 Jahre alte Mann hatte einst mindestens 129 Menschen zur Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik verholfen und schwer dafür gebüßt. Seine Geschichte ist Teil eines Brettspiels gegen das Vergessen geworden. Es heißt „Across the iron curtain – Über den Eisernen Vorhang“. Ein Exemplar des Spiels übergab er am 3. Oktober dem Team der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn. „Mir ist wichtig, dass sich die junge Generation mit dem Thema beschäftigt, damit so ein Unrechtsstaat nie wieder eine Chance hat“, erklärte er. Seinen Besuch verknüpfte er mit der Suche nach dem ersten Menschen, den er einst über die Grenze geschmuggelt hatte: Ilona.