Büddenstedt. Der 64-Jährige organisierte Hilfslieferungen in das Ahrtal, unterstützt den Verein Helmfest und engagiert sich für Büddenstedt.

Manchmal braucht es einen Anstoß, einen ersten Aufschlag, damit die Dinge ins Laufen kommen. So ein Anstoßer ist Uwe Lickfett aus Büddenstedt. Als das Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 von der verheerenden Flut heimgesucht wurde, machte sich drei Tage später ein erster Lastwagen auf Lickfetts Initiative hin auf den Weg in das Katastrophengebiet.