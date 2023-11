Foto: Privat / Inner Wheel Club

Der Inner Wheel Club Helmstedt verkauft wieder einen Adventskalender für den guten Zweck. Das Motiv 2023 ist der weihnachtliche Marktplatz in Helmstedt.

Helmstedt Zum 16. Mal will der Inner Wheel Club Helmstedt soziale Projekte mit dem Verkaufserlös unterstützen. So ist der Kalender zu bekommen.