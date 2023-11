Helmstedt: Auto erfasst Seniorin – lebensgefährlich verletzt

Die Polizei ist am Sonntag zu einem schweren Unfall in Helmstedt ausgerückt (Symbolfoto).

Ein Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Fußgängerin hat sich am frühen Sonntagabend in der Walbecker Straße ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei Helmstedt und Aussagen von Beteiligten und Zeugen querte gegen 17.30 Uhr eine 87 Jahre alte Fußgängerin aus Helmstedt an ihrem Rollator trotz starkem Fahrzeugverkehr die Walbecker Straße in Höhe der Einmündung.

Ein herannahender 52 Jahre alter Autofahrer aus Coswig konnte trotz einer Gefahrenbremsung sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. Auf regennasser Fahrbahn kam sein Skoda Superb ins Rutschen und erfasste die dunkel gekleidete Fußgängerin.

Unfall in Helmstedt: Seniorin wird auf Windschutzscheibe geschleudert

Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Hierbei zog sich die 87-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum.

Der Rollator der 87-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt und von Familienangehörigen der schwer verletzten Seniorin abgeholt. Der Skoda Superb war wegen einer gesplitterten Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Diebe zerstören Autoscheibe und bestehlen Rentnerin in Helmstedt

Unbekannte haben eine Rentnerin bestohlen, nachdem sie die Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen hatten. Die 86-jährige Helmstedterin war am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zum Friedhof gefahren und hatte ihren Subaru Forester in der Straße Tangermühlenweg abgestellt, so die Polizei Wolfsburg. Dabei hatte sie ihre Handtasche mit Bargeld und Personaldokumenten auf dem Rücksitz liegen lassen. Als Rentnerin gegen 10.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die linke hintere Seitenscheibe zerstört und ihre Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet hatten.

Die Handtasche wurde am Nachmittag in der Schöninger Straße zwischen den beiden Bahnunterführungen, westlich der Fahrbahn im Gebüsch gefunden. Sämtliche Personaldokumente befanden sich noch in der Tasche, das Bargeld war jedoch entwendet worden.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen im Tangermühlenweg oder der Schöninger Straße beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer (05351) 5210. Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: „Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, auch bei noch so kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.“

Unbekannte brechen in Lehrscher Wohnhäuser ein – Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Schmuck und Bargeld in noch festzustellender Höhe haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Lehre erbeutet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Einbruch am Samstagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr in der Straße Forstkamp. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter über ein Feld auf das Grundstück und hier an die rückwärtige Gebäudeseite. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und konnten somit das Innere des Hauses betreten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Der zweite Einbruch geschah zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 1.30 Uhr, in der Straße Auf der Ohe. Auch hier gelangten die Unbekannten zunächst über den Garten an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend wurden verschiedene Räume des Hauses betreten, Schubladen und Schränke durchsucht und entsprechende Beute gemacht. Danach flüchteten die Unbekannten. Hinweise: (05361) 46460.

Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: „Berühren Sie bitte bei Feststellung eines Einbruchs, keine Gegenstände oder betreten sie keine Räume und nehmen sie vor allem keine Veränderungen am Tatort vor. Alarmieren sie unverzüglich die Polizei und warten vor dem Haus auf deren Eintreffen.“

