Helmstedter Kiosk-Besitzer treibt Einbrecher in die Flucht

Helmstedt Die Täter wollten in der Nacht auf Donnerstag in den Bau am Braunschweiger Tor einbrechen. Doch plötzlich tauchte der Kiosk-Besitzer auf.

In Helmstedt kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Beinahe-Einbruch in einem Kiosk (Symbolfoto).

Unbekannte haben versucht, am frühen Donnerstagmorgen in einen Kiosk in der Straße Braunschweiger Tor im Bereich zwischen den Straßen Triftweg und Charlotte-von-Veltheim-Weg in Helmstedt einzubrechen. Dabei hatten sie allerdings nicht mit der Anwesenheit des Kiosk-Besitzers gerechnet und ließen daher von ihrem Vorhaben ab, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Es war gegen 2.30 Uhr, als der Kiosk-Besitzer laute Geräusche an der Zugangstür zu seinem Kiosk wahrnahm. Als er registrierte, dass Unbekannte gerade im Begriff waren, in seinen Kiosk einzubrechen, machte er auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten. Der Besitzer alarmierte umgehend die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm und starke Beschädigungen an der Eingangstür feststellten. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 500 Euro belaufen. Hinweise: (05351) 5210.

red

