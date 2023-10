Kreis Helmstedt: Zwei Audis geklaut – besteht ein Zusammenhang?

Zwischen Dienstagabend, 18Uhr, und Mittwochmorgen, 8.10 Uhr, sind nach Angaben der Polizei im Landkreis Helmstedt zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Audi verschwunden.

In Wolsdorf stand ein ordnungsgemäß verschlossener, elf Jahre alter Audi A6 in der St. Barbara-Straße. Das blaue Fahrzeug, das nun weg ist, war in der Einfacht zum Wohnhaus des Audi-Besitzers abgestellt. In Schöningen wechselte im Amselweg ein weißer Audi A4 Avant unfreiwillig den Besitzer. Das vier Jahre alte Fahrzeug stand auf der Grundstückszufahrt.

Insgesamt entstand durch den Diebstahl beider Fahrzeuge ein Schaden von mindestens 50.000 Euro .Die Ermittler können einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausschließen und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

red

