Parkscheinautomat in Helmstedt aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Helmstedt Unbekannte haben den Parkscheinautomaten im Parkhaus in der Albrechtstraße in Helmstedt aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen.

Die Polizei ermittelt, nachdem in einem Parkhaus in Helmstedt ein Parkscheinautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen wurde. (Symbolbild)

Wie die Polizei in einer Mitteilung berkanntgegeben hat, haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, im Parkhaus in der Albrechtstraße in Helmstedt den dortigen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter das Bargeld, das sich in dem Automaten befand.

Polizei hofft nach Aufbruch von Parkscheinautomat in Parkhaus in Helmstedt auf Zeugenhinweise

Der beschädigte Parkscheinautomat befindet sich laut Polizeiangaben in der Tiefgarage Gröpern rechts von der Ein- und Ausfahrt Gröpern/Kleiner Katthagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter ungehindert in das Parkhaus und öffneten mit brachialer Gewalt den Automaten. Nachdem sie das Bargeld aus dem Automaten an sich genommen hatten, flüchteten die Täter unerkannt.

Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben, selbige wird aktuell noch ermittelt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Geräusche bemerkt haben, und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0.

red

