Seit 65 Jahren gibt es die Anglergemeinschaft Grafhorst

Grafhorst Die Angler ehrten in Grafhorst unter anderem ein Mitglied, das fast schon seit Gründung dabei ist. Auch für den Ort spielt der Verein eine große Rolle.

Kürzlich feierte die Anglergemeinschaft Grafhorst ihr 65-jähriges Gründungsjubiläum mit einer Festveranstaltung in der Gaststätte Krüger in Grafhorst. Der 1. Vorsitzende, Günter Höft, begrüßte zahlreiche Vereinsmitglieder und Ehrengäste, teilt die Gemeinschaft mit.

Lobende Worte vom Bürgermeister

Bürgermeister Torben Berndt hob in seiner Ansprache die Rolle der Anglergemeinschaft in der dörflichen Kultur hervor, so unter anderem durch die jährliche Ausrichtung des Dorfgemeinschaftsangelns. Auch würdigte er den Einsatz des Vereins beim Natur- und Gewässerschutz.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung von Mitgliedern. Günter Höft ehrte den Ehrenvorsitzenden Claus-Dieter Sänger für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft und Gewässerwart Marcel Menninger für 25 Jahre Mitgliedschaft. Die Ehrenmitgliedschaft der Anglergemeinschaft wurde Volker Menninger verliehen, der dem Verein seit mehr als 56 Jahren angehört, davon 30 Jahre in Vorstandstätigkeit.

Im Verlauf der Veranstaltung tauschten sich die Vereinsmitglieder über das Vereinsleben der vergangenen Jahre aus.

