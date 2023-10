Helmstedt: Einbrüche in Gartenlauben – Polizei hofft auf Hinweise

Helmstedt In Helmstedt sind Unbekannte in zwei Gartenlauben eingebrochen. Details über Beute und Schaden gibt s noch keine. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Polizeifahrzeug im Einsatz: In Helmstedt ermitteln die Beamten nach zwei Einbrüchen in Gartenlauben. (Symbolfoto)

Die Polizei Helmstedt hat zwischen Freitagmorgen, 8.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, zwei Einbrüche in Gartenlauben in Helmstedt registriert. Ob und was die Täter dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Fest steht nach Angaben der Beamten, dass die Täter in dem angegebenen Zeitraum in die Kleingartenanlage im Pastorenweg gelangt sind. Hier betraten sie die entsprechenden Parzellen und öffneten im einen Fall gewaltsam die Zugangstür, im anderen Fall ein Fenster. Anschließend sahen sie sich im Inneren der Gartenlaube nach lohnenswerter Beute um und flüchteten letztlich unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass weitere Laubenbesitzer verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

