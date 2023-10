Israel und Gaza: Friedensgebet in Helmstedt

Helmstedt Die Initiative Helmstedter Friedensgebete nimmt das Geschehen in Israel und im Gazastreifen in den Blick und lädt zu einem öffentlichen Gedenken.

Zu einem besonderen Friedensgebet lädt die Initiative Helmstedter Friedensgebete der Stadtkirchengemeinden ein. Auf dem Marktplatz in Helmstedt soll ein öffentliches Gedenken aus aktuellem Anlass stattfinden: Im Blick steht das Kriegsgeschehen in Israel. „Es ist eine ökumenische Veranstaltung“, betont Hans-Joachim Doil vom Vorbereitungsteam.

Ein neuer blutiger Kriegsschauplatz erschüttere die Welt seit Anfang Oktober, schreibt er in einer Mitteilung. Besorgniserregend seien die Meldungen aus dem Kriegsgebiet in Israel und dem Gazastreifen. Nach dem brutalen Überfall der Terrororganisation Hamas mit Ermordung tausender Menschen werde mit mehr als einer Million Flüchtigen gerechnet. Mit Tod und unsagbarem Leid, das dieser Krieg über die Menschen im Nahen Osten bringen wird. „Was tun Menschen Menschen an?“, fragt Doil in seiner Ankündigung. Für ihn steht fest: „Unser Friedensgebet ist dringender denn je.“

Gebet auf dem Marktplatz Helmstedt unabhängig von Konfessionen

Die Initiative Helmstedter Friedensgebete trifft sich deshalb am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr auf dem Helmstedter Marktplatz. Dies geschehe seit mehreren Jahren immer freitags. An diesem Freitag mit besonderen Gebeten und Gedenken der Opfer des Kriegsschauplatzes in Israel und dem Gazastreifen. Doil ruft auf: „Lassen Sie uns in diesen schweren Zeiten gemeinsam um den Frieden beten: in der Ukraine, in Israel, dem Gaza, Palästina und der gesamten Welt – unabhängig von Konfession und Kirchenzugehörigkeit.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red/sar

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de