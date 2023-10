Königslutter Nach der Systemumstellung in allen Polizei-Stationen folgen nun die Kommissariate. Der Notruf ist nicht betroffen.

Das Polizeikommissariat in Königslutter. (Archivbild)

Blaulicht Polizeikommissariat in Königslutter erhält neue Telefonnummer

Am 18. Oktober wird das Polizeikommissariat Königslutter die neue Rufnummer (05353) 91970 erhalten. Dies hängt mit einer Systemumstellung zusammen, die in allen niedersächsischen Polizeibehörden folgt. Denn: Es wird auf Internet-Telefonie, also Voice-Over-IP, gewechselt.

Zunächst waren im November 2019 die Polizeistationen der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt betroffen. Auch im Helmstedter Kommissariat wurde auf das neue System umgestellt – jedoch wurde die Nummer behalten. Schöningen wird noch folgen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auf der alten Rufnummer für Königslutter in den nächsten Monaten noch ein Hinweisband laufen wird, das auf die neue Nummer verweist. In Notfällen sollte immer die 110 gewählt werden.

red

