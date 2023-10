Menschen des Jahres Helmstedt – Erste Runde ist beendet

Vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser. Sie waren fleißig und haben uns viele Vorschläge geschickt, wen Sie für unsere Wahl zum Menschen des Jahres 2023 Helmstedt nominieren würden. Der erste Schritt ist getan, jetzt können Sie erstmal durchatmen – denn nun ist die Redaktionsjury am Zug.

Zum fünften Mal findet die Leserwahl der Helmstedter Nachrichten statt. Geehrt werden sollen Einzelpersonen aus dem Landkreis Helmstedt, die sich in besonderem Maße hervorgetan haben. Dies kann durch ihr Ehrenamt sein oder auch durch eine besondere Tat oder Aktion. So wie es bei den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern zu erkennen ist, zeigen auch die aktuell eingesandten Vorschläge, wie bunt und vielfältig Engagement sein kann – und was Einzelne bewegen können. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Die Redaktionsjury wird sich nun zusammensetzen, alle Vorschläge prüfen, heiß diskutieren und sich schließlich auf fünf davon einigen, die für die Wahl 2023 nominiert werden. Ab Anfang November werden wir die Kandidatinnen und Kandidaten in großen Einzelporträts vorstellen. Bei der dann ebenfalls noch im November folgenden Online-Wahl werden Sie eine Woche lang Zeit zum Abstimmen haben. Das genaue Prozedere erläutern wir, wenn es soweit ist.

Bis zur Gala am 7. Dezember bleibt streng geheim, wer der noch amtierenden Helmstedterin des Jahres, Rebecca Börner-Pach, folgen wird. Erst beim festlichen Abend bei unserem Kooperationspartner auf der Domäne Schickelsheim wird das Geheimnis gelüftet.

