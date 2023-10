Heftiger Unfall im Kreis Helmstedt: Autofahrer muss ins Klinikum

Scheppau Auf der Landesstraße 633 in Scheppau unweit der Autobahn 2 hat es am Freitagmorgen einen Unfall gegeben. Beide Autofahrer sind verletzt.

Die Feuerwehr Königslutter ist am Freitagvormittag gegen 5.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Scheppau auf der Landesstraße 633 im Anschlussbereich der Autobahn 2 ausgerückt. Zwei Pkw waren miteinander kollidiert. Der E-Call löste aus, es gab keinen Sprechkontakt, so die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung. Zum Unfallhergang gibt es von Seiten der Feuerwehr keine Angaben.

Anders als zunächst angenommen, war kein Insasse eingeklemmt. Um beide Autofahrer kümmerte sich der Rettungsdienst. Einer von ihnen kam anschließend ins Klinikum Wolfsburg. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und übergab sie anschließend der Polizei. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de