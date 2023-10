Wie Solidarität mit Israel im Kreis Helmstedt gezeigt wird

Nachdem die Hamas am vergangenen Wochenende Israel angegriffen hatten, haben viele Städte und Organisationen ihre Solidarität mit Israel gezeigt. Fahnen wurden gehisst, die Stadt Braunschweig schrieb einen Solidaritäts-Brief an ihre Partnerstadt Kiryat Tivon und auch in Hannover fand eine Kundgebung statt.

An den Solidaritätsaktionen gibt es allerdings auch Kritik: Die Sicht der palästinensischen Bevölkerung würde nicht ausreichend beachtet, heißt es unter anderem in Kommentaren auf Sozialen Netzwerken. Dort wird inzwischen hitzig über das Thema diskutiert. Die Nachricht des Angriffs sei für sie ein Schock gewesen, sagt Martina Helmer-Pham Xuan, Pröpstin aus Königslutter. „Ich war einfach nur noch entsetzt. Da werden Eltern, Kinder, junge Menschen einfach auf furchtbarste Weise aus dem Leben gerissen“, so die Pröpstin. Der Braunschweigische Landesbischof Christoph Meyns hatte sich bereits am Montag geäußert: „Die menschenverachtende Gewalt ist in keinerlei Weise zu legitimieren.“

Der Vorstand der evangelisch-lutherischen Propstei Königslutter plant nun, einen Brief an die israelische Botschaft zu schreiben. Das kündigte Pröpstin Helmer-Pham Xuan am Donnerstagabend an. Es sei wichtig, zu Israel zu stehen und „solidarische Zeichen zu setzen.“ In der Propstei Helmstedt sei derzeit keine eigene Aktion in Planung, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die Städte Schöningen, Helmstedt und Königslutter haben bisher nicht vor, eigene Kundgebungen oder andere Solidaritätsaktionen zu veranstalten.

alr

