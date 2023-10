Kreisfeuerwehr Helmstedt: Marco Koch bleibt im Amt

Marco Koch ist vom Landrat zum stellvertretenden Abschnittsleiter Süd der Kreisfeuerwehr Helmstedt ernannt worden. Das teilt die Pressestelle des Landkreises Helmstedt mit. Damit übt er das Amt sechs weitere Jahre aus. Das erste Mal übernahm Koch das Amt im Jahr 2016. Zuvor war er ehrenamtlich bereits Ortsbrandmeister und Stadtbrandmeister in Königslutter. Auch hauptberuflich hat sich Koch der Feuerwehr verschrieben: 20 Jahre war er als Leitstellendisponent beim Landkreis Helmstedt tätig, bevor er Leiter des Helmstedter Bereichs der gemeinsamen Feuerwehr und Rettungsleitstelle Wolfsburg Helmstedt wurde.

Die (stellvertretenden) Abschnittsleiter unterstützen den Kreisbrandmeister in den jeweiligen Brandschutzabschnitten und stehen bei Bedarf den kommunalen Einsatzleitungen in entsprechenden Einsatzlagen beratend zur Seite. Außerdem übernehmen sie viele Funktionen und Projekte innerhalb der Kreisfeuerwehr und der Verbandsarbeit. Zum Brandschutzabschnitt Süd gehören die Städte Schöningen und Königslutter, sowie die Gemeinden Nord Elm und Heeseberg. Zum Abschnitt Nord gehören Helmstedt, Grasleben, Velpke und Lehre. Landrat Gerhard Radeck und Kreisbrandmeister Maik Wermuth würdigten Kochs hohe fachliche Kompetenz aufgrund seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in der integrierten Einsatzleitstelle.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de