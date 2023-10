Eine Nacht im Schöninger Schulgarten ist richtig spannend

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr und doch immer wieder spannend: Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Schöninger Gymnasiums Anna-Sophianeum machte sich auf, um im schuleigenen Wald zu forschen und auch zu campen. Das berichtet Bengt Hagelstein als stellvertretender Schulleiter.

Entschleunigt die Natur erleben

Seit der Coronapandemie bietet das Gymnasium demnach zweimal jährlich seinen Schülerinnen und Schülern ein Forschercamp an. Pädagogisches Ziel ist es, dass die Kinder gemeinsam mit Mitschülern und einigen Lehrkräften aus ihrem hektischen Alltag herauskommen und entschleunigt die Natur bei viel Spaß erfahren und genießen können.

Am Lagerfeuer wird gemeinsam gegrillt

Nach Ankunft im Schulwald errichteten die Schülerinnen und Schüler ein Zeltlager in der Nähe der Forschungsstation, das als Material- und Proviantlager dient, so Hagelstein. Als Ersterkundung des weitläufigen Schulwaldgeländes suchten die Kinder von den Lehrkräften versteckte „Schätze“, die abends am Lagerfeuer gegrillt werden sollten. Anschließend machten sich die Schüler an den aktuellen Forschungsschwerpunkt, die Untersuchung der botanischen Artenvielfalt im Schulwald, wobei das vormalige Forschercamp im Zeichen der Bodenfauna stand.

Auch Fruchtbäume stehen im Schöninger Schulgarten

Gemeinsam mit Lehrern untersuchten die Kinder die Bäume und Sträucher des Schulwaldes. Zu den dutzenden 2011 gepflanzten Baumarten gesellten sich in den Jahren zahlreiche Baum- und Straucharten hinzu. Auch viele verschiedene Fruchtbaumarten wie Apfel, Kirsche und Birne verschiedenster Sorten sind im Schulwald heimisch, sodass die Schüler allerhand Schwieriges zu bestimmen hatten.

Schüler beobachten den Mond

Bevor es nach getaner Forschungsarbeit aber ans rustikale Nudel-Abendessen gehen konnte, wurden laut Hagelstein noch die Schul-Telekope für die geplanten Mondbeobachtungen in Stellung gebracht und von den Kindern an entfernt stehenden Windrädern justiert. Geplant waren Erkundungen des östlichen „Mondmeeres der Gefahren“ (Mare Crisium) und seiner Umgebung. Dafür konnten die Kinder am abendlichen Lagerfeuer singen, die gefundenen Marshmallow-Schätze rösten und im Dunkeln durch den verzaubert wirkenden Schulwald streifen.

Das Forschercamp wird fortgesetzt

Nach einer kurzen Nacht wurden die erschöpften, aber glücklichen Kinder von ihren Eltern abgeholt. Hagelstein: Die Lehrkräfte sind sich einig, das nächste Forschercamp kommt gewiss, denn die Kinder profitieren emotional, sozial und ökologisch enorm davon und haben jede Menge Spaß.

