Kreis Helmstedt: Diebe stehlen Werkzeuge aus Container in Lehre

Die Polizei Helmstedt berichtet von einem Diebstahl am vergangenen Wochenende bei Lehre im Kreis Helmstedt.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter diverse Baumaschinen und Werkzeuge von einer Baustelle an der Landesstraße 295 zwischen Wendhausen und

im Landkreis Helmstedt gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei laut Mitteilung auf 15.000 Euro.

Ein Mitarbeiter entdeckte am frühen Montagmorgen den Einbruch auf der Baustelle und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Mitarbeiter über das Wochenende aus, brachen vier Container auf und stahlen neben einem Vibrationsschleifer ein Nivelliergerät sowie weitere kleinere Werkzeuge.

Polizei in Lehre bittet um Hinweise zu der Tat

Für den Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben, so dass die Ermittler hoffen, dass Zeugen ein solches Fahrzeug zur Tatzeit aufgefallen ist. Hinweise an die Polizeistation in Lehre unter (05308) 990930.

