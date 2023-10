Unfall auf B244 vor Helmstedt: Auto landet im Graben

Auf dem Dach blieb am Montag ein Auto im Graben der B244 nahe Helmstedt liegen.

Auf der Bundesstraße 244 – in Höhe der Einmündung zur Marientaler Straße – hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto war von der Straße abgekommen, in den Graben gefahren und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Die Helmstedter Ortsfeuerwehr wurde gegen 14.55 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war die Person bereits aus dem Wagen befreit. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung – die Feuerwehrleute sicherten wiederum die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Autobatterie ab. Anschließend übernahm nach knapp einer Stunde die Polizei. Diese wird nun die Unfallursache klären.

Für die Helmstedter Feuerwehr folgte wenig später der nächste Einsatz, und zwar in der Neumärker Straße.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de