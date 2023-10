Wir suchen die Menschen des Jahres im Landkreis Helmstedt

Fünf Nominierte, eine Siegerin oder ein Sieger – eigentlich erscheint die Rechnung am Ende einfach, wenn die Helmstedter Nachrichten die Helmstedterin oder den Helmstedter des Jahres 2023 würdigen. Dazwischen aber, liebe Leserinnen und Leser, sind Sie gefragt: Wer wird eigentlich nominiert? Wer hat sich in den vergangenen Monaten oder auch Jahren besonders verdient um eine Sache gemacht? Oder etwas Außergewöhnliches geleistet? Es liegt in Ihrer Hand, diese Fragen zu beantworten – und natürlich auch, die Gewinnerin oder den Gewinner des Preises durch Ihre Stimme zu ermitteln.

Denn ab heute sind Sie aufgerufen, Vorschläge zu machen und uns zu schicken. Zur Wahl sollen Einzelpersonen stehen, die auch stellvertretend für eine Gruppe oder einen Verein nominiert sein können. Diese Menschen engagieren sich in besonderem Maße für die Dorfgemeinschaft, haben eine besondere Aktion ins Leben gerufen oder an einer Stelle uneigennützig eingegriffen, wo es Not gab? Dann könnten das Vorschläge für die Menschen des Jahres im Landkreis Helmstedt sein.

Das waren die vergangenen Helmstedterinnen und Helmstedter des Jahres

Die Nominierten und Laudatoren nach der Preisverleihung 2022 auf der Burg Warberg (Archivfoto). Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

Wie breit gefächert das Engagement ist, zeigen alleine schon die Sieger der vergangenen Jahre:

Zum ersten Helmstedter des Jahres wurde 2018 Stefan Ickert aus Querenhorst gekürt. Der Begründer des Aerie-Festivals lag bei dieser allerersten Wahl in der Lesergunst vorn. Ihm folgte 2019 der Helmstedter Leon Golus. Der damals 16-jährige Rettungsschwimmer bewahrte durch eine geistesgegenwärtige Aktion im Waldbad Birkerteich einen Nichtschwimmer vor dem Ertrinken.

Die Wahl 2020 war bereits durch die Corona-Pandemie geprägt, und so setzte sich Intensiv-Krankenschwester Kerstin Mücke aus Grasleben gegen ihre Mitnominierten durch. Auch die Gala war durch die Pandemie beeinflusst und fand deshalb nur virtuell statt. Nach einer coronabedingten Pause fand die Ehrung der Siegerin 2022 wieder bei einem festlichen Abend statt. Rebecca Börner-Pach ist Vorsitzende des Helmfest-Vereins und nahm den Preis persönlich in Empfang.

So funktioniert die Wahl zu den Menschen des Jahres - Helmstedt

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser: Alleine schon die Gewinnerinnen und Gewinner zeigen auf, wie vielfältig der ehrenamtliche und uneigennützige Einsatz sein kann. Sie haben schon eine Idee, wen Sie vorschlagen würden? So funktioniert es.

Bitte nennen Sie neben den persönlichen Daten wie Name, Alter und Wohnort auch, wie sich die vorgeschlagene Person verdient gemacht. Beschreiben Sie das Engagement. Wir benötigen auch die Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Ihren Vorschlag schicken Sie bitte bis spätestens Montag, 16. Oktober, per Mail an: redaktion.helmstedt@funkemedien.de

Gala-Veranstaltung findet auf der Domäne Schickelsheim statt

Aus den eingegangenen Vorschlägen wird die Redaktion fünf Menschen auswählen. Diese werden in den kommenden Wochen vorgestellt, bevor die Online-Wahl beginnt. Das genaue Prozedere erläutern wir dann, wenn es soweit ist.

Wer Helmstedterin oder Helmstedter des Jahres 2023 geworden ist, wird dann bei einer Gala-Veranstaltung bekanntgegeben, die am 7. Dezember auf der Domäne Schickelsheim stattfinden wird.

Helmstedter des Jahres Wir freuen uns, mit der Domäne Schickelsheim einen Kooperationspartner für die Verleihung „Helmstedter des Jahres“ zu haben. Die Verleihung findet dort am Abend des 7. Dezember in feierlichem Rahmen statt. So läuft die Wahl: Bis einschließlich Montag, 16. Oktober, haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, jetzt Zeit, Vorschläge für die Nominierungen zu machen. Diese senden Sie mit Begründung und Kontaktdaten per Mail an redaktion.helmstedt@funkemedien.de. Danach erfolgt die Auswahl der fünf Personen, die zur Wahl stehen sollen. Diese werden in den kommenden Wochen in Einzelportraits vorgestellt, bevor die Online-Wahl im November stattfindet. Erst beim Festakt am 7. Dezember wird verkündet, wer zur Helmstedterin oder zum Helmstedter des Jahres 2023 gewählt wurde.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de