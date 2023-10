Brandstiftung in Helmstedt: Feuer zerstört Tonnen

Helmstedt Am Freitag brannten in Helmstedt mehrere Tonnen. Die Polizei ermittelt, bislang wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Was die Tonnen in Brand gesetzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. (Symbolbild)

Feuer in Helmstedt

Laut einer Pressemeldung der Helmstedter Polizei gingen am Freitagnachmittag in der Goethestraße mehrere Mülltonnen in Flammen auf. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ausgeschlossen sei es aber nicht. Die genaue Ursache des Feuers sei bislang ungeklärt.

Dennoch haben die Ermittler ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Mülltonnen wurden komplett zerstört, zudem wurde ein Zaun beschädigt.

