Blaulicht Helmstedt Unfall in Schöningen: 2,29 Promille und eine Ausrede

In Schöningen im Landkreis Helmstedt ist es nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto auf ein anderes auffuhr. Demnach war ein 51-Jähriger aus dem Kreis Wolfenbüttel auf der Schöninger Elmstraße unterwegs, als er in die Straße Neue Tor einbiegen wollte. Den vor ihm fahrenden Autofahrer habe er dabei zu spät bemerkt und sei schließlich aufgefahren.

Unfall in Schöningen: Ein sehr starker Glühwein?

Als die Polizei zur Unfallaufnahme angerückt war, habe sie beim ersten Kontakt bereits einen starken Alkoholgeruch am Unfallverursacher bemerkt. Als ein Atemalkoholtest 2,29 Promille ergab, fragten die Beamten nach dem Grund für den hohen Promillewert. Die Begründung des 51-Jährigen: Er habe einen einzigen Glühwein getrunken. Wie die Polizei weiter schreibt, überzeugte die Beamten das nicht wirklich. Stattdessen entzogen sie ihm den Führerschein und brachten ihn zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus.

