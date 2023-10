Container stoppt Pkw nach irrer Chaosfahrt einer Helmstedterin

Helmstedt Die 64-Jährige verwechselte am Freitag offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Was folgte, war eine irre Chaosfahrt. Die Frau ist schwerverletzt.

Die 64-jährige Helmstedter verletzte sich nach der irren Chaostour am Freitag schwer.

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin hat sich am Freitagvormittag in der Schweriner Straße ereignet. Nach Angaben der Polizei Helmstedt startete die 64-jährige Helmstedterin gegen 10.30 Uhr ihren VW Golf, um einen Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Straße zu verlassen.

Vermutlich verwechselte sie hierbei Gas- und Bremspedal. Der Golf schoss nach vorne quer über den Parkplatz und beschädigte eine Beeteinfassung. Der Wagen querte anschließend einen Gehweg, fuhr über einen weiteren Parkplatz und überfuhr den Absperrpfosten eines Einzelstellplatzes. Anschließend passierte die 64-Jährige mit ihrem Fahrzeug den Parkplatzbereich und überfuhr eine Grünfläche. Danach wiederum einen Gehweg, der an die Leipziger Straße angrenzt.

Rettungswagen brachte die 64-Jährige ins Helmstedter Klinikum

Die Fahrt ging weiter quer über die gesamte Fahrbahnbreite der Leipziger Straße, wiederum auf dem angrenzen Gehweg, bis die Frau schließlich in der Schweriner Straße mit einem Verkehrszeichen kollidierte, dieses aus der Erdverankerung riss und letztendlich gegen einen mit Bauschutt befüllten Container prallte, welcher den PKW zum Stehen brachte.

Hierbei zog sich die 64-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen und den nicht mehr fahrbereiten VW Golf sichergestellt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen.

red

