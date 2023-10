Schöningen Weil Fledermäuse Insekten fressen, besteht für Menschen laut Veterinäramt Helmstedt keine Gefahr. Was Haustierhalter beachten sollten.

Eine Doktorandin entnimmt in einem virologischen Institut einer Fledermaus Proben, um sie auf Viren zu untersuchen. (Symbolbild)

Fledermaus-Tollwut Tollwut-Virus in toter Fledermaus: Landkreis Helmstedt warnt

In Schöningen ist Anfang September vor der Realschule eine tote Fledermaus gefunden worden, bei der später das Tollwutvirus nachgewiesen wurde. Aus diesem Anlass weist das Veterinäramt darauf hin, dass verendete Tiere grundsätzlich nicht angefasst werden sollten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht, so Dr. Holger Tesche vom Veterinäramt des Landkreises Helmstedt.

Tote Fledermäuse nicht anfassen

„Rund 99 Prozent aller weltweit bekannten Tollwut-Fälle werden durch einen Hund übertragen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. Deutschland gelte seit 2008 als frei von klassischer Tollwut, nur in der Fledermaus-Population komme sie vereinzelt noch vor. „Das Tollwutvirus wird in der Regel über einen Biss übertragen, da es im Speichel der infizierten Tiere ist“, erläutert das Veterinäramt. Doch Fledermäuse fressen nur Insekten.

Gefahr einer Ansteckung extrem gering

Dennoch rät das Veterinäramt ganz allgemein: „Finden Sie eine verendete Fledermaus, fassen Sie das Tier bitte nicht an und informieren Sie das Veterinäramt. Auch wenn die Gefahr einer Ansteckung extrem gering ist, achten Sie auch darauf, dass Ihre Haustiere solche Kadaver möglichst nicht anrühren.“

Eine Fledermaus wird kontrolliert. Sie fressen nur Insekten. Daher ist die Gefahr einer Ansteckung durch lebende Tiere extrem gering. (Symbolfoto) Foto: Matthias Bein / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Inkubationszeit einer Tollwut-Infektion beträgt zwei bis acht Wochen. „Bricht die Krankheit aus, dauert sie in der Regel einen Tag bis eine Woche und endet immer tödlich“, heißt es in der Presseinformation des Landkreises.

Laut Niedersächsischem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) stehen Fledermäuse unter Artenschutz. Deshalb finde eine flächenmäßige Beprobung nicht statt. Die Zahl der Einsendungen von verendeten Tieren richte sich je nach Engagement der Veterinärämter der Landkreise beziehungsweise der regionalen Fledermausbeauftragten.

Im Jahr 2023 wurden bisher im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover insgesamt 207 Proben von Haus- wie Wildtieren auf das Tollwutvirus untersucht. 57 dieser Tiere waren Fledermäuse, von denen 16 Tiere (19 Prozent) mit dem Tollwutvirus infiziert waren. Im Jahr 2022 wurden in Niedersachsen bei drei (12 Prozent) von 26 untersuchten Fledermäusen das Tollwutvirus nachgewiesen.

Weitere Informationen zum Thema finden sich auf den Internetseiten des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES): „Tollwut – kranke Tiere nicht anfassen!“.

