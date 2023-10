Geopark-Thementag: Geotop- und Biotopschutz

Der Unesco Global Geopark Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen veranstaltet am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, den Geopark-Thementag zum Thema „Geotop- und Biotopschutz“ im Marstall der Umweltburg, Niedernhof 6 in Königslutter.

Landrat und Vorsitzender des Geopark-Trägervereins Gerhard Radeck und Geschäftsstellenleiter Dr. Henning Zellmer leiten in die Vortragsreihe ein. Geopark-Beiratsvorsitzender Dr. Volker Wilder startet mit seinem Vortrag „Geotope: Wissenschaft, Wirtschaft und Natur“. Walter Wimmer, Betriebsstellenleiter und Geschäftsbereichsleiter Regionaler Naturschatz im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, referiert über „Mollusken in unserer Landschaft – gestern – heute – und morgen?“. Der Vorsitzende der NABU Kreisgruppe Helmstedt Reinhard Wagner gibt Einblicke in den „Biotopschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ und Karl-Friedrich Weber, Präsident der Stiftung Naturlandschaft, referiert in seinem Vortrag „Landschaft – Haut der Erde oder nur Fläche?“ über die Ziele der Raumordnung im Kontext zur Geoparkentwicklung. Abschließend findet eine Podiumsdiskussion mit den Referenten statt. Das Symposium ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erbeten unter der Telefonnummer (05353) 3003 oder per E-Mail an info@geopark-hblo.de.

Beitrag zur Agenda 2030

Mit dieser Informationsveranstaltung leistet der Geopark einen Beitrag zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Bereits zum dritten Mal richtet er einen Nachhaltigkeitstag aus. Nach den Themen „Nachhaltiges Wassermanagement“ und „Nachhaltige/r Lebensmittelproduktion und -konsum“ wird in diesem Jahr das Nachhaltigkeitsziel 15 „Leben an Land“ fokussiert, zu dem es bereits viele Aktionen in diesem Jahr gab.

Das erwartet Sie am Geopark-Thementag In der Umweltburg in Königslutter findet der Geopark-Thementag zum Thema „Geotop- und Biotopschutz“ statt. Das sind die Vorträge: 10.00 Uhr: Begrüßung: Dr. Henning Zellmer (Geschäftsstellenleiter des Geoparks) 10.05 Uhr: Grußwort: Landrat Gerhard Radeck (Landrat des Landkreises Helmstedt und Vorsitzender im Geopark-Trägerverein) 10.15 Uhr: Dr. Volker Wilde (Vorsitzender des Geopark-Beirats): Geotope: Wissenschaft, Wirtschaft und Natur 10.50 Uhr: Walter Wimmer (Betriebsstellenleiter und Geschäftsbereichsleiter Regionaler Naturschutz im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz): Mollusken in unserer Landschaft - gestern - heute - und morgen? 11.30 Uhr: Pause 12.00 Uhr: Karl-Friedrich Weber (Präsident der Stiftung Naturlandschaft): Landschaft - Haut der Erde oder nur Fläche? Ziele der Raumordnung imKontext zur Geoparkentwicklung 12.35 Uhr: Reinhard Wagner (Vorsitzender NABU Kreisgruppe Helmstedt): Biotopschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 13.10 Uhr: Podiumsdiskussion 14.00 Uhr: Ende

