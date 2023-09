Fahrerin übersieht Motorrad – ein Schwerverletzter bei Rennau

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr bei Rennau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 294 in Richtung Rottorf. Eine 45-Jährige wollte mit ihrem VW Polo von der Kreisstraße 50 aus Grasleben kommend links in Richtung Mariental abbiegen.

Mann verletzt sich bei Motorradunfall bei Rennau

Dabei übersah sie das Motorrad – der 42-jährige Fahrer versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Dabei verletzte sich der Mann schwer und musste ins Helmstedter Krankenhaus gebracht werden. Der 46-jährige Beifahrer des Polo verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de