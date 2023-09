Helmstedterin sägt in Berlin Weihnachtsbaum ab – Geldstrafe

„Es ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums“ steht auf dem Transparent der Aktivisten der Letzten Generation während der Tat am Brandenburger Tor am 21. Dezember.

Das Amtsgericht Berlin hat eine 23-Jährige aus Helmstedt zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt, weil sie Ende Dezember, drei Tage vor Weihnachten, mit der Gruppe Letzte Generation den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin beschädigt hat. Mit einer weiteren Demonstrantin fuhr sie in einem Hubwagen auf 15 Metern Höhe und sägte die oberen zwei Meter des Baumes ab. Zudem entrollte sie ein Transparent, auf dem geschrieben stand: „Dies ist nur die Spitze des Weihnachtsbaumes“. Eine Anspielung auf die Redewendung: „Dies ist nur die Spitze des Eisbergs“. Vor Gericht argumentierte sie mit ungebremstem Klimawandel und sprach davon, dass der Baum schon tot gewesen sei, die Aktivistinnen nicht die ersten waren, die an ihm gesägt hätten. Da die Klima-Aktivisten auch die Lichterkette durchtrennten, blieb der Weihnachtsbaum am Abend der Tat dunkel.

Zwei Aktivisten der Letzten Generation fuhren mit einem Hubwagen vor dem Tannenbaum auf dem Pariser Platz in Berlin. Foto: Paul Zinken / dpa

Laut Angaben der Polizei von damals, den auch eine Polizistin beim Prozess wiederholte, waren zwar Beamte bei dem Vorfall vor Ort, um Aktionen von Klima-Aktivisten generell zu verhindern. Allerdings hätten sie zunächst nicht eingegriffen, weil die in zivil gekleideten Menschen auf der Hebebühne nicht wie Aktivisten aussahen. Erst als sie an der Spitze des Weihnachtsbaums ankamen, hätten sie sich Westen der Letzten Generation angezogen und das Banner ausgerollt.

Polizei Berlin rechtfertigt sich nach der Tat auf Twitter

Die Einsatzkräfte hätten entschieden, „sich und die Tatverdächtigen nicht durch ein Eingreifen, insbesondere in die Fahrzeugtechnik, in Gefahr zu bringen“, so die Polizei kurz nach der Tat auf Twitter. Eine Hebebühne sei ein „alltägliches Bild“ in Berlin. Diese hätten die Aktivisten selbstständig verlassen. Nachdem sie wieder am Boden waren, wurden sie vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Beamte nahmen die Personalien auf.

„Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe“, sagte eine Aktivistin zu der Protestaktion. Als „sinnfrei“ kritisierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin diese am Mittwoch: „Es muss höhere Wissenschaft sein, wenn man denkt, dass man mit dem Absägen der Spitze eines Weihnachtsbaumes etwas Sinnvolles gegen den voranschreitenden Klimawandel unternimmt“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro laut Tweet. Nun folgte das Urteil gegen eine der beiden Beteiligten. Die zweite Klimaaktivistin soll gesondert vor Gericht kommen.

red/dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de