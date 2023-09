Unbekannte brechen in Helmstedter Firmengebäude ein

In der Helmstedter Porschestraße sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingebrochen (Symbolfoto).

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Porschestraße in Helmstedt eingebrochen und haben laut Polizei Helmstedt diverse Werkzeuge gestohlen. Ein Mitarbeiter der Firma stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass in die Firma eingebrochen worden war. Dabei wurden auf der Suche nach Diebesgut verschiedene Schränke und Schubladen durchsucht. Mit diversem Werkzeug konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Hinweise: (0531) 5210.

