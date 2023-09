So ein Café gibt es kein zweites Mal im Landkreis Helmstedt

Königslutter „C‘est Lavie“ in Königslutter ist der erste sogenannte „aLA“-Betrieb im Landkreis. Was das bedeutet, erfuhren Gäste bei der offiziellen Feier.

Die Wiederbelebung alter Häuser ist immer eine tolle Sache. Und so erntete die Lavie Reha in Königslutter viel Lob von den Besuchern, als sie am Dienstag ihr neues Café „C‘est Lavie“ feierte. Rund drei Dutzend Gäste waren laut Pressemitteilung gekommen, um die inklusive Einrichtung an der alten Stadtmauer in der Westernstraße 28a in Augenschein zu nehmen.

Eine regelrechte Eröffnung war es allerdings nicht, wie Lavie-Geschäftsführerin Corinna Wollenhaupt einräumte. „Wir haben bereits am 1. März recht leise aufgeschlossen, um unseren Leuten einen Riesenansturm zu ersparen.“ Tatsächlich sollten sich Mitarbeiter und Teilnehmende erst an die neue Aufgabe gewöhnen, was nicht leicht gewesen sei. Schließlich ist das Café nicht gerade klein, lockt durch seine perfekte Lage schnell Gäste an – und andererseits erfordert der inklusive Ansatz stressfreie Arbeitsumgebung.

Die Lavie Reha kümmert sich um Erwachsene mit psychischen Erkrankungen

Denn die gemeinnützige GmbH kümmert sich seit 25 Jahren um Jugendliche und Erwachsene mit psychischen Erkrankungen. Das neue Geschäft an der Stadtmauer betreibt sie als „anderer Leistungsanbieter“ kurz aLA, wie es das Gesetz sperrig nennt – übrigens das erste Angebot dieser Art im Landkreis Helmstedt. „Menschen, die Anspruch auf Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen haben, können diese Leistung auch durch einen Arbeitsplatz in unserem Cafè in Anspruch nehmen“, erklärte Corinna Wollenhaupt.

Das Café C‘est Lavie in Königslutter. Foto: Privat

Übrigens plant die gGmbH, ihre sämtlichen Angebote wie Büro/Verwaltung, Hauswirtschaft/Textilpflege, Cafeteria/Küche, Tischlerei sowie Maler- und Lackierwerkstatt für aLA-Arbeitsplätze zu öffnen, kündigte Uwe Rump-Kahl an. Ausgenommen würden nur die Bereiche IT.

Teamleiterin des C‘est Lavie freut sich über großen Zuspruch in Königslutter

In der Gastronomie laufe es derzeit perfekt, versicherte Michaela Paulmann-Strusch. Sie ist seit einem halben Jahr Teamleiterin im C‘est Lavie und berichtete von stetig wachsendem Zuspruch. „Wir haben schon viele Stammgäste, die mehrmals pro Woche kommen.“ Unter anderem gibt es einen Stammtisch von Ex-Lehrerinnen, an dem die Teamleiterin ihre ehemalige Lehrerin aus der Wilhelm-Bode-Schule wiedergetroffen hat. „Ich bin halt schon ewig Lutteranerin“, lacht die gelernte Köchin und Hauswirtschafterin, die schon in großen Häusern gearbeitet hat.

„Selbst im Vergleich dazu gefällt mir das Ambiente hier ausnehmend gut“, sagt sie. Und ausgelastet sei sie auch, obwohl das Café nur an drei Tagen geöffnet ist: mittwochs und donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 21 Uhr.„ An den anderen Tagen arbeiten wir in unserer Lehrküche und bereiten Kuchen, Torten und auch die deftigen Speisen vor.“ Alles auf der Speisekarte ist selbstgemacht, und so haben sich die Tagessuppe im Weckglas, die Bagels mit Serranoschinken und die „Lavienis“, Hefeteile zum Beispiel mit Schmand und Speck, zu echten Geheimtipps entwickelt.

Geschützte Atmosphäre ohne Druck

Und die Geschäftsführerin brach eine Lanze für das Arbeiten auf dem zweiten Arbeitsmarkt. „Wer vorübergehend nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein kann, der findet bei uns eine geschützte Atmosphäre ohne Druck.“ Arbeit spiele eine wesentliche Rolle bei der Gesundung. „Struktur, soziale Kontakte, das kollektive Schaffen an einem gemeinsamen Ziel – all das sind in stressfreier Umgebung Hilfen für Menschen mit psychischen Problemen.“

Besonders stolz sei Corinna Wollenhaupt auf die Tatsache, dass der neue Status als „aLA“ nunmehr der erste Schritt ihrer Einrichtung über die Reha hinaus ist. „Damit bieten wir unseren Teilnehmenden neben Praktika weitere Einsatzstellen und nutzen die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes.“ Als Schmankerl wies sie die Besucher auf einen Stand hin, an dem ein Buttondrucker verschiedene Flügelmotive für die Gäste fertigte: „Ala bedeutet auf Spanisch Flügel – vielleicht können wir künftig auch unseren Teilnehmenden Flügel verleihen.“

