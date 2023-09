In Emmerstedt hat es einen schweren Unfall gegeben (Symbolfoto).

Polizei Helmstedt Schwerer Unfall in Emmerstedt: 16-Jähriger muss ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße in Emmerstedt ist ein 16 Jahre alter Kradfahrer verletzt worden, als er auf den Passat einer 49-Jährigen auffuhr. Eine 15 Jahre alte Sozia wurde leicht verletzt.

Der Motorradfahrer war in Richtung Süpplingenburg unterwegs, als die vor ihm fahrende Passat-Fahrerin verkehrsbedingt hinter einem parkenden Pkw anhalten musste. Dies bemerkte der 16-Jährige zu spät und fuhr auf den Passat auf, teilt die Polizei mit. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Seine Begleitung zog sich leichte Verletzungen zu. Die Passatfahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war.

