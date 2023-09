Helmstedt Die Feuerwehr Schöningen wurde am späten Mittwochabend in die Weinbergstraße alarmiert. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte einen Brandgeruch wahr.

Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus in der Weinbergstarße in Schöningen.

Feuerwehr Helmstedt Brandgeruch in Mehrfamilienhaus in Helmstedt aber kein Feuer?

Die Feuerwehr Schöningen wurde am Mittwoch gegen 23.02 Uhr in die Weinbergstraße in Schöningen alarmiert. Ein Bewohner hatte in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Das berichtet die Kreisfeuerwehr Helmstedt.

Demnach konnten die ersten Einsatzkräfte vor Ort den Brandgeruch bestätigen. Umgehend wurde eine Lageerkundung unter Atemschutz durchgeführt. Alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden kontrolliert, es konnte allerdings keine Ursache festgestellt werden. Seitens der Feuerwehr wurden deshalb keine weiteren Maßnahmen durchgeführt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Schöningen, zwei Streifenwagen sowie ein Rettungswagen aus Schöppenstedt. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.

