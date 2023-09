Zwei Wohnungseinbrüche in Helmstedt - Zeugen gesucht

Helmstedt Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist es gleich zu zwei Wohnungseinbrüchen in Helmstedt gekommen. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt fliehen.

Die Polizei in Helmstedt hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zwei Wohnungseinbrüche verzeichnet.

Zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 8.20 Uhr sind demnach Unbekannte auf den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Leuckartstraße in Helmstedt gelangt. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung und stiegen durch dieses in die dahinter liegenden Räume ein.

Die Täter hätten sämtliche Zimmer betreten und das darin befindliche Mobiliar durchsucht. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen der Polizei etwas Bargeld und eine Goldkette. Scheinbar war den Tätern diese Beute aber nicht genug, denn sie öffneten sämtliche Wasserhähne und fluteten die Wohnung. Eine genaue Schadensermittlung findet derzeit statt.

Ein zweiter Einbruch im nahezu selben Zeitraum

Im nahezu selben Zeitraum, zwischen Montagabend 21.30 Uhr und Dienstagmorgen 9.30 Uhr, gelangten Unbekannte unter gewaltsamer Öffnung der Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße Edelhöfe in Helmstedt.

Hier entwendeten die Täter, laut Polizeibericht, zwei Spielekonsolen, deren Gesamtwert bei geschätzten 400 Euro liegt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer (05351) 521 0.

