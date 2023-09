Helmstedt Während ein Hauseigentümer in Groß Twülpstedt im Urlaub war, wurde in sein Haus in der Straße Zum Lustgarten eingebrochen. Die Täter können flüchten.

Was genau die Täter bei dem Einbruch erbeuteten, ist noch nicht bekannt. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Einbruch in Helmstedter Wohnhaus - der Eigentümer war im Urlaub

Unbekannte Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit von Hauseigentümern in Groß Twülpstedt aus, um in deren Domizil in der Straße Zum Lustgarten einzubrechen. Das berichtet die Polizei Helmstedt.

Demnach haben die Hauseigentümer am Samstagmorgen um 8.00 Uhr ihre Reise angetreten. Gut 24 Stunden später, am Sonntagmorgen gegen 9.43 Uhr, stellte ein Nachbar ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest und informierte die Polizei. Diese geht davon aus, dass die Täter durch ein Fenster in das Innere des Hauses gelangten.

Die Polizei Helmstedt erbittet Zeugenhinweise

Die Täter haben nahezu jedes Zimmer des Hauses nach Beute durchsucht. Was genau die Täter bei dem Einbruch erbeuteten ist noch nicht bekannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch in den Tagen zuvor, wahrgenommen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 521 0.

RED

