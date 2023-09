Helmstedt Auf der Walbecker Straße ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 43-Jähriger übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer.

Polizei Helmstedt Autofahrer übersieht Motorrad in Helmstedt - ein Schwerverletzter

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag in Helmstedt. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr gegen 16.05 Uhr ein 43 Jahre alter Fahrer eines Autos auf der Walbecker Straße in Richtung Memelstraße.

Er wollte rechts in Richtung Landesstraße 642 abbiegen, doch er übersah einen 48-jährigen Motorradfahrer. Dieser kam beim Aufprall zu Fall und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Polizei wird innerhalb einer Stunde zu zwei Unfällen in Helmstedt gerufen

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Genau eine Stunde zuvor hatte es auf der Westumgehung der B1 bei Helmstedt einen schweren Unfall gegeben.

