Frauensporttag So lief der interkulturelle Frauensporttag in Helmstedt ab

Unter dem Motto „Neue Räume schaffen, um sich neu zu begegnen, sich kennenzulernen, zu verstehen, zu vernetzen und gemeinsam zu feiern“ steht in diesem Jahr die Interkulturelle Woche in ganz Deutschland. So trafen sich am vergangenen Samstag beim interkulturellen Frauensporttag im Helmstedter Brunnental über 40 Frauen, die sich gemeinsam auf eine neun Kilometer lange Wanderung durch den Lappwald machten, vorbei an besonderen Orten und auf schönen Pfaden.

Auszeit vom Alltag beim interkulturellen Frauensporttag

Die Frauen genossen die Auszeit vom Alltag bei gemeinsamen Qigong- und Yogaübungen im Wald. Geschulte Übungsleiterinnen konnten dort erste Eindrücke von beiden Sportarten vermitteln, die bei regelmäßiger Ausübung zu einer Verbesserung der Lebensqualität sowie dem Abbau von inneren Spannungen und Muskelverspannungen führen können. Die Reaktionen der Teilnehmerinnen fielen durchweg positiv aus, sagt Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Für viele Frauen war der Frauensporttag eine gute Möglichkeit neue Sportarten kennenzulernen und sich dabei zu vernetzen.

Bei einem gemeinsamen Imbiss am Theaterparkplatz blieb noch ausreichend Zeit zum persönlichen Austausch. In diesem Sinne freut sich das Organisationsteam, bestehend aus dem Kreissportbund Helmstedt sowie den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis, schon auf den nächsten Interkulturellen Frauensporttag im kommenden Jahr. Sonja Klein ist sich sicher, dass „die Kraft des gemeinsamen Sporttreibens auch in diesem Jahr für viele glückliche Gesichter gesorgt hat und Menschen und Kulturen verbindet.“

red

