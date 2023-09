Braunschweiger stirbt bei Frontalzusammenstoß in Lehre

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 20-jährigen Trabant-Fahrer aus Braunschweig und einem 50-jährigen VW Up-Fahrer aus Wolfsburg ist es am Donnerstagabend gegen 21.36 Uhr auf der Berliner Straße in Lehre gekommen. Das berichtet die Polizei Wolfsburg.

Demnach befuhr der 20-Jährige mit seinem Trabant aus Flechtorf kommend die Berliner Straße in Lehre in Richtung Ortsmitte. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Braunschweiger in einer Linkskurve vor der Campenstraße in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden VW Up-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Trabant gegen zwei am Fahrbahnrand parkende Autos geschleudert, bevor er zum Stehen kam. Der Braunschweiger erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, der 50-jährige Fahrer des VW-Ups wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert.

Ein Gutachter untersucht die Unfallstelle

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Gutachter bestellt, der noch am Abend an der Unfallstelle seine Arbeit aufnahm. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Berliner Straße ab der Campen Straße in Richtung Flechtorf für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

