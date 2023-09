Königslutter: Polizei sucht Exhibitionisten mit Phantombild

Königslutter Drei Jugendliche wurden im Februar in der Nähe des Königslutteraner Domcafés belästigt. Nun gibt es ein Phantombild samt Beschreibung.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem bis dato unbekannten Exhibitionisten, der sich am 14. Februar 2023 gegen 16.45 Uhr in Königslutter vor drei Jugendlichen entblößt hat. Die zum Tatzeitpunkt 12, 13 und 14 Jahre alten Jugendlichen hielten sich in der Nähe des Domcafés auf, „als sich ihnen ein älterer Mann näherte und exhibitionistische Handlungen vornahm“, erklärt die Polizei.

Der Täter war demnach 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hatte eine Glatze. Er war von dickerer Statur und humpelte. Bekleidet war der Unbekannte mit einem blauen Oberteil, einer braunen Jacke und einer Jeans sowie Turnschuhen.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der als Exhibitionist in Königslutter aufgefallen ist. Foto: Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

