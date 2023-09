Wandergruppe Königslutter spendet 3000 Euro an Betreuungswerk

Königslutter Seit Beginn der Sammlungen in 1995 wurden schon über 20.000 Euro übergeben.

Die Wandergruppe Königslutter übergab eine Spende in Höhe von 3000 Euro an das Betreuungswerk „Post Postbank Telekom“.

Die Wandergruppe Königslutter fand sich zusammen, um eine Spende von 3000 Euro an das Betreuungswerk „Post Postbank Telekom“ zu übergeben. Seit vielen Jahren zeigen die Mitglieder und viele Gäste der Wandergruppe ihre Bereitschaft, bei gemeinsamen Wandererlebnissen oder auch Fahrradtouren zu spenden. Auch zwischendurch erreichen Wanderführer Dieter Hauschild Geldspenden für „seine Postwaisenkinder“.

Große Geldsumme wurde schon gespendet

So konnten inzwischen seit Beginn der Sammlungen im Jahr 1995 mit dem aktuellen Scheck bereits 20.500 Euro an Spenden an das Betreuungswerk übergeben werden. Kathrin Fischer, Mitarbeiterin bei der Regionalstelle Postbetreuungswerk Hannover, zeigte sich erfreut über die Spendenerfolge und bedankte sich bei allen Wanderfreunden.

red

